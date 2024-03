Divulgação Cantor destaca que material completo do novo projeto será apresentado neste semestre





De autoria do cantor Vitinho juntamente com Rodrigo Tiago e Markinhos Vieira, a canção "Caos" destaca sentimentos profundos de amor, exaltando o pagode romântico. Para o intérprete Vitinho, uma forte aposta no poder que a música tem de unir as pessoas, sendo que o single fortalece a oficialização de um pedido de desculpas.

"A música mostra uma tentativa de jogar limpo, de mostrar que estamos dispostos a reconhecer nossos erros e correr atrás da reconciliação. E vou dizer, 'Caos' chega para derrubar qualquer tipo de orgulho, mesmo! É uma canção que vem do coração e que, sinceramente, quero que toque fundo nos corações de quem a ouvir", destaca a cantor.

O single chega acompanhado de uma produção audiovisual intimista, apenas com o artista e câmera. "Estou ansioso para ver a reação do público e espero que a faixa se torne parte da trilha sonora de momentos especiais na vida daqueles que a escutarem. É a primeira música desse projeto tão importante para minha carreira e a galera ainda tem muito o que esperar do que vem por aí", declara.

O EP completo chegará ainda no primeiro semestre do ano e promete marcar uma nova fase na carreira do dono dos hits “Sobrenome”, “Sem Perceber” e “Vai Que Cola”.