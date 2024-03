Divulgação Sasha acompanha desfiles da Semana de Moda de Paris





Sasha Meneghel está em visita a capital francesa, onde acompanha as últimas tendências de moda e de beleza da cidade luz. A fashionista foi até o Beauty Station da marca Eudora para se preparar para a agenda concorrida de eventos.

A jovem surpreendeu com cabelos longos e vestido rosa super decotado e optou por um beauty look natural e saudável, que teve a iluminação da pele ressaltada com o Blush Iluminador Rosto e Corpo Golden Eudora Glam. Segundo Homero Mancilha, responsável pela beleza da fashionista, a escolha do item em acabamento cremoso ajuda a levar naturalidade para a make.

“A Sasha gosta sempre de uma pele mais natural e saudável. Mantendo sempre a iluminação natural da pele dela! Também sempre optamos pelos produtos mais cremosos, o que me ajuda a trazer essa naturalidade para maquiagem”, afirmou Homero.

Para Sasha, as tendências de que tem mais apreciado são das maquiagens a boca glossy e o olho brilhoso. Já de roupa, ela se sente atraída por silhuetas que trazem ombros largos, com ombreiras.