Divulgação Mumuzinho lança projeto "Resenha de Verão" com show no Riocentro





Mumuzinho, acompanhado de seu talento, carisma, alegria e conexão com o público, realiza no próximo dia 10 de março, show de lançamento do projeto "Resenha de Verão", com única apresentação no espaço Riocentro (RJ).

Com duração de mais de 4 horas, o show conta com convidados e, claro, o artista comanda a Resenha do Mumu, cantando vários sucessos da carreira, e de outros grandes artistas da música brasileira. A line-up do evento conta ainda com apresentações de Cereja e Tierre.

Além dos shows, o evento conta com salão, estúdio de tatuagem, de maquiagem e tirolesa, para que a diversão, e o lazer do público seja completo, enquanto curte as apresentações de Mumuzinho, e seus convidados.

Recentemente, Mumuzinho lançou a “Resenha de Verão”, em todas as plataformas de música. O projeto, que foi gravado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, faz homenagem a Djavan, na faixa “Por Enquanto”.