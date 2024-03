Divulgação Mc Daniel e Matheus Fernandes estão no "Dança dos Famosos"





Os participantes da nova temporada do "Dança dos Famosos", quadro que faz parte do ‘Domingão do Huck’, com estreia anunciada para este domingo (3), foram revelados. Entre celebridades do mundo da música, TV e internet, Mc Daniel e Matheus Fernandes se destacam como donos de diversos hits.

Conhecido como “falcão do funk”, Daniel tem aumentado sua popularidade no mercado fonográfico. Seus sucessos como “Balmain”, “Namora Ai”, “Dentro da Hillux”, “Renasci das Cinzas” e “Love Absurdo”, que ultrapassam mais de 890 milhões de plays.

O cearense Matheus Fernandes, atualmente, acumula 9.7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2.2 milhões de seguidores no Instagram e 1.2 milhão de inscritos no YouTube, lançou sua primeira colaboração internacional ao lado de Nattan e do cantor angolano Matias Damásio. Com apenas 1 mês desde sua estreia e gravado em Portugal, “Lua” já pode se juntar à lista de hits milionários que o ícone do forró possui, incluindo “Baby Me Atende” - um das músicas mais ouvidas do país em 2021, 2022 e 2023- “Coração Cachorro”, “Lapada Dela” e “Altas Loucurinhas”.

Tati Machado, Lexa, Lucy Alves, Samuel de Assis, Micael Borges, Gabriela Prioli, Juliano Floss, Klara Castanho, Enrique Díaz, Barbara Reis, Bárbara Coelho, Amaury Lorenzo, Henri Castelli e Talitha Morete, também foram anunciados no elenco da competição.