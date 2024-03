Reprodução/Instagram Gkay marca presença no desfile da Schiaparelli em Paris





Gkay, atriz e digital influencer participou da Semana de Moda de Paris, onde assistiu ao desfile inverno 2024 da Schiaparelli com exclusividade. A brasileira escolheu para ocasião um look ousado e fashionista em uma cor, que além de ser tendência para este ano, harmoniza com seu novo visual, agora com madeixa com tom ruivo cherry.

Trata-se da estreia da influenciadora no fashion show da marca na temporada de prêt-à-porter. "É um sonho realizado estar aqui hoje. A Schiaparelli sabe transmitir suas peças de forma única, visionária e muito ousada", contou.

O desfile, um dos mais aguardado desta season, ressaltou a magia da marca nas peças e principalmente nos acessórios. Ao longo de toda a coleção, Roseberry apresentou uma roupa lindamente confeccionada, mas utilitária, com bolsas, sapatos e joias preciosas e criativas. "O que pode realmente definir nossas coleções são os nossos acessórios, onde o espírito de Schiap se torna ainda mais forte", disse a marca em comunicado para a imprensa. Após o desfile, Gkay seguiu para o backstage para parabenizar o diretor criativo, Daniel Roseberry. "Ele é um gênio!".

Vale ressaltar que em janeiro deste ano, na Haute Couture da Schiaparelli, Gkay esteve na primeira fila ao lado de Anna Wintour, Jennifer Lopez, Zendaya e Carla Bruni. Em outra edição tietou Camila Cabello.

Em 2023, foi eleita a quarta maior influencer do mundo na Alta Costura pela própria instituição (Haute Couture Week).