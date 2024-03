Divulgação Dina afirma conhecer mais de 150 países e os cinco continentes do mundo





No mês de março, em celebração ao Dia da Mulher, comemorado no dia 8 de março, apresentaremos histórias sobre mulheres que se destacam nos mais diversos segmentos, além de histórias curiosas que envolvem o público feminino. Como, por exemplo, Dina Barile, de 68 anos, a primeira e única mulher brasileira a ir para a estratosfera, além de conhecer 153 países e todos os continentes do mundo. Sua aventura mais recente, a Socotra, ilha do Iêmen, que tem flora e fauna endêmicas e únicas no planeta.

Dentre suas últimas aventuras, Dina realizou um trekking difícil em busca dos gorilas-das-montanhas em Uganda. Trata-se de uma raça em extinção, mas ela avistou e esteve próxima de um grupo de 19 indivíduos com 3 filhotes.

A aventureira e amante do turismo está no RankBrasil, entidade que homologa recordes brasileiros, com reconhecimento nacional e internacional, o que não deixa margem a dúvidas que, em 2019, foi a primeira brasileira a ir para a Estratosfera. O voo aconteceu em um caça MIG 29.

Filha de imigrantes italianos que fugiram do caos pós-guerra, viveu uma infância humilde, quando dependia de boas notas escolares para conseguir bolsas de estudos para poder estudar. Hoje, fala inglês, italiano e espanhol e cursou duas faculdades: Bacharelado em Estatística, na USP; e Ciências Atuariais, na PUC.

“Sempre gostei de quebrar paradigmas. Quero estar à frente do meu tempo", afirma Dina. "Fascinada por novas experiências e por conhecer mais, embarquei em um caça MIG 29, na base de Sokol, na Rússia, e me tornei a primeira e única Mulher Brasileira a chegar à Estratosfera. No dia seguinte, realizei um voo em gravidade zero", relembra.

Tudo foi organizado pela empresa do astronauta brasileiro Marcos Pontes. Dina foi a 16.700 metros da Terra, em um caça MIG 29. Fez diversas manobras de combate e foi submetida a uma força 7G (sete vezes o peso do seu corpo).

Para isso, se preparou durante seis meses com uma médica especializada em esportes radicais, tomou vitaminas, passou por vários exames e fez academia. “Sou a primeira brasileira a fazer essa emocionante viagem. Levei a bandeira nacional comigo", conta. "Amo viajar e conhecer lugares bonitos e instigantes, mas principalmente conhecer pessoas e culturas. É o que mais me motiva”, finaliza Dina Barile.