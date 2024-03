Divulgação Dennis, Ana Castela e GW lançam hit "Ram Tchum"





Dennis, produtor de funk, se junta à talentosa voz feminina do agronejo, Ana Castela, e ao expoente do funk GW e, juntos, lançam "Ram Tchum", faixa com videoclipe disponível nesta sexta-feira (01).

A faixa faz referência a uma brincadeira relacionada ao som emitido pelas caminhonetes e picapes 4x4, veículos usados no interior e em algumas regiões do país, onde há pecuária e agronegócio. Com batidas pulsantes, os fãs irão se divertir muito com o refrão chiclete. O trecho “Bota pra torar, bota pra torar, hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar” é um exemplo disso.

O clipe destaca a história dos três forasteiros chegando num ambiente mais tradicional, cercado de pessoas sérias. Eles entram de penetra, invadindo o local, e transformam o evento que antes era chato, numa festa animada.

Confira o videoclipe