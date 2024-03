Divulgação CUFA anuncia agenda de shows em favelas paulistanas





A partir do dia 9 de março, o “Show da CUFA” proporcionará aos moradores de favelas um espetáculo musical de alta qualidade com a participação de Dudu Nobre, Bom Gosto, Mc Menor da VD, e Ndee Naldinho no campo do Caveirinha, em São Paulo.

O projeto visa oferecer à população local um momento significativo de entretenimento de forma gratuita, acessível e co-participativa. A Central Única das Favelas (CUFA) acredita que ao proporcionar experiências culturais enriquecedoras, os moradores se sentirão valorizados e estimulados, contribuindo para o fortalecimento da identidade local.

“O show abre portas para os artistas locais das favelas, oferece uma plataforma para que possam mostrar seus talentos e serem reconhecidos. É uma oportunidade de quebrar estereótipos e fortalecer a identidade cultural e fomentar a potência do favelado”, pondera Celso Athayde, cofundador da CUFA e CEO da Favela Holding.

Além dos primeiros dados, o espetáculo ainda percorrerá outras localidades na região paulistana, como em 30 de março, em Paraisópolis, 27 de abril, na Brasilândia - Praça do Povo, 25 de maio, campo X do Morro.

“É uma oportunidade única para que os moradores desses espaços se sintam não apenas parte do público, mas protagonistas de um evento que celebra suas histórias e talentos”, completa Athayde.

A CUFA já apresentou essa experiência única com diversos artistas renomados, incluindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Preta Gil, Djavan, Racionais MCs, Chico Buarque, Cidade Negra, Dudu Nobre, NX0, MV Bill, Arlindo Cruz, Daniel, Pixote, entre outros . A diversidade de estilos e a riqueza cultural dessas apresentações foram mostradas para tornar o “Show da CUFA” um evento singular e específico.

Além do entretenimento o Show da CUFA vai contar com ações importantes para a população, como: vacinação todo o calendário vacinal vigente; testes rápidos HIV e sífilis; aferição de pressão, peso e altura;auriculoterapia; Orient ações sobre arboviroses (Dengue).