Reprodução/ Instagram Gretchen teve que fazer a retirada do útero devido a doença





A adenomiose, uma condição ginecológica que recentemente levou a cantora Gretchen à retirada do útero, caso que ganhou as manchetes do noticiário dos famosos e lança uma luz sobre a condição que afeta milhões de mulheres em todo o mundo.

Caracterizada pelo crescimento anormal do tecido endometrial na parede uterina, a adenomiose é uma causa frequente de cólicas menstruais intensas, sangramento prolongado, dor pélvica crônica e até mesmo infertilidade em alguns casos.

De acordo com o especialista em endometriose, Dr. Cláudio Crispi, as opções para tratamento da adenomiose variam desde a observação, principalmente em pacientes assintomáticas ou oligossintomáticas em que o diagnóstico foi feito por um exame de imagem de rotina e elas não apresentam sintomas. Ele pontua que o tratamento hormonal é uma alternativa eficaz, utilizando progesteronas, como o DIU hormonal ou pílulas anticoncepcionais, para reduzir os sintomas de dor e sangramento.

Para casos mais graves, onde os sintomas são intensos e não respondem bem ao tratamento hormonal, a histerectomia, a retirada do útero, pode ser a opção mais adequada. "A principal complicação da histerectomia é a perda da capacidade de engravidar, a retirada do útero não causa alterações hormonais significativas, a não ser que os ovários também sejam retirados", explica o médico.

"É fundamental que as mulheres estejam bem informadas sobre a doença e seus sintomas para que possam buscar o tratamento adequado e tomar decisões conscientes sobre sua saúde", finaliza.