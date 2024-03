Divulgação WZ Beat lança single com fala polêmica de MC Bin Laden





Dono do hit “Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral”, lançado em 2022, que possui mais de 150 bilhões de visualizações no TikTok, o produtor musical WZ Beat dessa vez surpreendeu ao criar um single com um trecho falado por MC Bin Laden, confinado no Big Brother Brasil 24. Em publicação feita na madrugada desta quinta-feira (29), o músico extraiu a voz do funkeiro e criou uma batida envolvente.

No single, a letra “cantada” pelo irmão tem uma teoria de crítica ao sistema, citando a influência de homens engravatados que fingem ajudar a população, mas que na verdade só oprimem os mais necessários. WZ foi elogiado nos comentários pelos seguidores: “Isso é ser criador de conteúdo, novidade no ar e sair na frente. Parabéns, ficou fod*”, comentou um deles. Outro usuário elogiou com uma comparação: “Massa demais. Lembrou Charlie Brown Jr”.

Por conta do sucesso com o som top 1 mundial no TikTok, WZ Beat conseguiu deixar sua casa que era financiada e comprou três carros, uma moto, além de reformar sua residência, entre outros investimentos.