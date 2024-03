Divulgação Shakira confira tracklist do álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”





O 12º álbum de estúdio da cantora Shakira, vencedora do Grammy e do Latin Grammy, nomeado “Las Mujeres Ya No Lloran”, tem lançamento confirmado para o dia 22 de março. Nesta quinta-feira, a colombiana divulgou a tracklist e as colaborações do álbum, que inclui 16 faixas, sendo 8 novas e um remix, além de 7 hits já lançados - incluindo “Music Sessions Vol. 53" com Bizarrap, "TQG" com Karol G, "Te Felicito" com Rauw Alejandro, "Copa Vacía" com Manuel Turizo, entre outros. As novas canções incluem colaborações com Cardi B, Grupo Frontera e Tiësto.

As 7 faixas lançadas anteriormente já somam um total combinado de 3,7 bilhões de streams no Spotify. Shakira fez parceria com o Spotify para dar aos fãs acesso a uma experiência especial de pré-lançamento do álbum. Esta experiência inclui uma função de pré-save, notificações de lançamento, contagem regressiva para o lançamento, capa do álbum, título, tracklist, clipes exclusivos, produtos e muito mais!

Shakira também deixou uma nota de voz entre ela e Cardi B confirmando sua colaboração em seu canal de whatsapp e compartilhando mais conteúdo exclusivo dos bastidores e atualizações antes e depois do lançamento do álbum.

Confira a tracklista de "Las Mujeres Ya No Lloran"

1.⁠ ⁠Puntería x Cardi B

2.⁠ ⁠La Fuerte x Bizarrap

3.⁠ ⁠Tiempo Sin Verte

4.⁠ ⁠Cohete x Rauw Alejandro

5.⁠ ⁠(Entre Paréntesis) x Grupo Frontera

6.⁠ ⁠Cómo Dónde y Cuándo

7.⁠ ⁠Nassau

8.⁠ ⁠Última

9.⁠ ⁠Te Felicito x Rauw Alejandro

10.⁠ ⁠Monotonía x Ozuna

11.⁠ ⁠Sessões de música Bzrp, Vol. 53

12.⁠ ⁠TQG x Karol G

13.⁠ ⁠Acróstico x Milan + Sasha

14.⁠ ⁠Copa Vacía x Manuel Turizo

15.⁠ ⁠El Jefe x Fuerza Regida

16.⁠ ⁠Sessões de música Bzrp, Vol. 53 (Remix Tiësto)

17. Punteria (versão em vinil)