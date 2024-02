Guilherme Arantes/Divulgação Israel & Rodolffo liberam últimas duas faixas do projeto “Let´s Bora UDI”





Para finalizar o projeto “Let´s Bora UDI”, que ultrapassa 140 milhões de plays nas plataformas digitais, Israel & Rodolffo disponibilizam as últimas duas faixas do projeto. As canções “Greve de Beijo” e “Cadê o Troféu” se juntam a mais onze músicas do audiovisual, e todas juntas podem ser conferidas nas plataformas de áudio a partir das 21h desta quinta-feira (29).



Nesta sexta-feira (1), o videoclipe de “Greve de Beijo”, que foi composta por Drica Pessoa, Gabriel Araujo, Joseph Abrahão e Gustavo Chaves, chega no Youtube através do canal oficial da dupla. Na outra semana, na na quinta-feira (7), também fica disponível o clipe de “Cadê o Troféu”, composta por Waléria Leão, Vinni Miranda, Gui Prado e Guilherme Borges; ambos ao meio-dia.



“Encerrar um projeto é sempre muito gratificante! Trabalhamos e buscamos os melhores profissionais para sair tudo perfeito para o público, e ver esse resultado final entregue por completo é uma sensação incrível. O Let’s Bora é muito importante para nós e gostamos muito de fazer essa festa; inclusive, no dia 16 de março faremos uma lá em Campo Grande, e iremos gravar tudo para os nossos fãs”, compartilha Israel.



“Estamos muito felizes por tudo que vem acontecendo; o ano de 2023 foi incrível para Israel e Rodolffo, e o Let’s Bora abriu muitas portas pra gente. Misturamos o nosso sertanejo com o funk do MC Don Juan, com o forró do João Gomes e ainda tivemos a honra de cantar com nossos parceiros Hugo e Guilherme. Ficamos felizes demais com o resultado que conquistamos”, diz Rodolffo.



O DVD foi gravado na label “Let’s Bora Party” e une o sertanejo a sonoridades diversas como funk, rap e forró. O projeto chegou para dar sequência ao sucesso estrondoso do último álbum da dupla, “Let’s Bora”, que conquistou o feito de ser o mais ouvido do país no primeiro quadrimestre do ano, passou 11 semanas consecutivas em 1º lugar, 5 semanas no 2º lugar e outras 5 semanas no 3º lugar no “TOP Álbums Brasil”, e ainda recebeu certificado de diamante por alcançar 1.25 bilhões de plays somados.