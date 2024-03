Divulgação Evento mundial reúne competidores de diversos países





A KWC, organizadora do Campeonato Mundial de Karaokê, está em busca dos novos campeões brasileiros. Neste ano, os dois campeões nacionais disputarão a final mundial, em Turku, na Finlândia, com todas as despesas pagas pela organização que anuncia abertura das inscrições para as seletivas.

O Brasil tem participado regularmente do Campeonato Mundial de Karaokê (Karaoke World Championships - KWC). O KWC é um dos maiores e mais prestigiados eventos de karaokê do mundo, atraindo participantes de mais de 40 países. A participação brasileira demonstra a popularidade e o amor dos brasileiros pelo karaokê em todo o país.

Em 2023, a equipe brasileira disputou o torneio mundial no Panamá, onde os campeões brasileiros, Sara Braz (Taubaté-SP) e Filipe Anacleto (Carapicuíba-SP), conquistaram o terceiro lugar na categoria duetos. Os cantores competiram com outras 22 duplas de cantores, oriundos de 20 países, e conquistaram o pódio inédito para o Brasil.

Neste ano, o KWC Brasil comemora 10 anos de competições em todo o país, e está com inscrições para as seletivas brasileiras do Campeonato Mundial de Karaokê. Cantores amadores de todo o Brasil, já podem se inscrever para fazê-lo basta entrar no site e, escolher a cidade ou o local mais próximo de sua residência, preencher o cadastro e pagar sua taxa de inscrição.

“Temos uma grande expectativa para 2024 que é realizar pelo menos 50 seletivas, em 40 cidades de no mínimo 12 estados brasileiros, para se transformar no maior revelador de talentos com as seletivas do Campeonato Mundial de Karaokê elegendo os melhores cantores do Brasil. Estamos negociando com parceiros locais entre shoppings centers e casas de karaokê em todas as cidades do Brasil, teremos mais uma vez eventos online e presenciais simultaneamente”, afirma Teka Barnabé, diretora e idealizadora do KWC Brasil.