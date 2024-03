Divulgação Antônio Nóbrega ministra curso de rima na capital paulista





Uma imersão na riqueza cultural da poesia rimada popular brasileira está prestes a começar com o curso "Na Rima", ministrado pelo multiartista Antonio Nóbrega, considerado um dos principais representantes artistas que tem a cultura popular brasileira como uma de suas principais referências.

Com direcionamento para poetas, letristas, educadores, compositores, redatores, publicitários, estudantes dos cursos de música e amantes da Língua Portuguesa, os participantes serão introduzidos à formação e ao desenvolvimento da poesia, explorando tanto aspectos teóricos, quanto práticos.

Durante o percurso, serão abordados temas como a gramática do verso popular, incluindo rima, métrica e oração, além das modalidades poéticas presentes na cantoria-de-viola, embolada e literatura de cordel, tais como quadra, sextilha, setilha, galope beira-mar, martelo agalopado, entre outras.

Apresentado de forma presencial e com duração de quatro meses, as aulas começam dia 04 de março, todas as segundas-feiras, das 20h às 21h50. O curso será realizado em São Paulo, no Instituto Brincante, e acessível para participantes a partir de 16 anos de idade.

O instituto é um espaço de conhecimento, assimilação e recriação das inúmeras manifestações artísticas do país, celebrando a riqueza da cultura nacional e a importância da sua diversidade, proporcionando às pessoas, outro modo de pensar as relações na sociedade contemporânea.



Nascido no Recife, Antônio Nóbrega começou seu legado artístico aos oito anos, quando iniciou seus estudos no violino. Em 1971, o dramaturgo Ariano Suassuna fez o convite a ele para integrar o Quinteto Armorial, dando início a uma amizade de vida e arte.

Entre suas produções estão "Brincante", "Segundas Histórias", "O Marco do Meio Dia", "Figural", "Na Pancada do Ganzá", "Madeira Que Cupim Não Rói", "Pernambuco Falando para o Mundo", "Lunário Perpétuo", "Nove de Fevereiro", "Naturalmente", "Húmus", "Recital para Ariano", "Semba", "Rima", entre outros.