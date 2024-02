Divulgação Premiação para grupos da cidade foi um dos destaques do evento





O 22° Festival de Esquetes de Fortaleza (Fesfort), foi encerrado no último domingo (25), no Teatro da Praia, teve como destaque a participação de grupos teatrais da cidade. A esquete "Rasga Mortalha", do grupo homônimo, alunos da Escola de Teatro Periféricos, no bairro Bom Jardim, foi o grande destaque da noite pela conquista de três premiações.

Na ocasião o grupo foi contemplado com os prêmios nas categorias de esquetel, atriz coadjuvante (Ananda Afiada) e direção (Amanda Quebrada). Também destaque no festival foi a performance circense de teatro de rua na Avenida Monsenhor Tabosa; o artista Nairton Santos, chamou a atenção dos transeuntes com sua cena, num trapézio ancorado por hip hop.

"Foi uma edição muito especial, que mostrou a força e a diversidade do teatro cearense. Tivemos esquetes de vários gêneros, estilos e temáticas, que dialogavam com o público e provocavam reflexões. Também foi uma oportunidade de homenagear dois grandes nomes da nossa cultura, que nos deixaram um legado de arte e resistência. Rogério Mesquita e B. de Paiva foram inspiração para muitos dos artistas que participaram do festival, e para mim também", comenta o ator e diretor Carri Costa, idealizador do festival.

O Fesfort acontece há mais de 30 anos no Teatro da Praia, um dos espaços culturais mais importantes e tradicionais de Fortaleza.