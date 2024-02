Divulgação Simone Mendes estreia novo trabalho após chegada de turnê pela Europa





Simone Mendes, uma das principais artistas do Brasil, dona de hits mais conhecidos pelo público, como “Erro Gostoso”, lança nesta quinta-feira (29), às 21h, o novo DVD “Cantando Sua História”, gravado no fim do ano passado, em Fortaleza, no Ceará.

A produção conta com “Dois Tristes”, como faixa foco, e é acompanhada de “Me Devorando”, “Beleza Ignorante”, e “Preguiça de Conhecer Gente Nova”. Simone repete a parceria com Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino, que também esteve presente na produção musical do DVD anterior da cantora, “Cintilante”.

O projeto chega após “Erro Gostoso”, faixa foco do DVD antecessor, conquistar as categorias Sertanejo do Ano e Hit do Ano, no Prêmio Multishow do ano passado, e música do ano, no Melhores do Ano de 2023, e completar um ano no Top 50 do Spotify Brasil, marcos que evidenciam e colocam Simone no topo dos artistas nacionais.

Além disso, a artista acaba de encerrar a primeira e bem-sucedida turnê internacional solo, onde foi premiada com o disco de platina em Portugal.