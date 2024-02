Divulgação Cantora mineira faz homenagem a cantores que contribuíram com sua formação musical





Com releituras de grandes nomes da música brasileira, como Marisa Monte, Djavan, Clube da Esquina, Kid Abelha e, claro, com sucessos de sua trajetória, “Cinco partes de mim”, é o novo projeto da cantora Roberta Campos, com estreia no início do mês de fevereiro.

O show destaca e homenageia os principais artistas que ao longo do tempo foram fundamentais na formação artística da cantora mineira. “Ouvir todos esses artistas desaguaram na minha própria arte”, destaca Roberta. Com um repertório marcante e prazeroso, a cantora traz para seu universo as principais canções dos artistas escolhidos em seu novo show, entre eles o sucesso de "Grand’ Hotel", a música mais tocada nas principais rádios do país.

Cantora, instrumentista e compositora, Roberta Campos é autora de músicas que fizeram parte das principais trilhas sonoras de novelas, como “Abrigo”, “O Outro Lado do Paraíso”; “Minha felicidade”, tema de abertura de “Sol Nascente”; e “Todo Dia”, da novela “Órfãos da Terra”. Com o disco “Todo Caminho é Sorte”, ela foi indicada ao Grammy Latino 2016 na categoria “Melhor Álbum de MPB”.

A estreia da turnê acontece no Sesc Belenzinho, em São Paulo, onde a cantora faz apresentações nos dias 1 e 2 de março.