Divulgação Músico é destaque na programação do Pintxos Bar





Pablo Vares, violonista uruguaio faz única apresentação neste sábado (2), no Pintxos Bar, em São Paulo. Trata-se de um show intimista, caracterizado pela música flamenca, estilo tradicional da Espanha, região que inspira culturalmente o bar paulistano.

O músico radicado no Brasil há dez anos trabalha na produção de trilhas sonoras para peças de teatro, com destaque para grandes sucessos, como o musical “Zorro: Nasce Uma Lenda”, recorde de bilheteria no Teatro Santander, em São Paulo, no ano de 2019.

Ele também gravou com artistas de diversos estilos como o cantor pop Dienis e a banda de rock nacional Blitz. Suas canções ainda estavam presentes no reality Big Brother Brasil, da Rede Globo.

“É o primeiro show da nossa casa, que abriu há cinco meses, e queremos investir em programações musicais mais intimistas e exclusivas, pois o Pintxos abriga 30 pessoas”, comentam André Magro e Max Leonardo, sócios do Pintxos Bar.