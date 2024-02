Divulgação Campeão de reality show, ator e produtor é destaque no campo do empreendedorismo cultural





O ator Douglas Sampaio, nome reconhecido pela participação em produções televisivas e pela vitória no reality show "A Fazenda", tem sido uma figura marcante no cenário artístico nacional. Sua trajetória teve início como modelo, mas foi na TV que conquistou seu espaço, ganhando destaque em novelas como "Malhação" e "Terra Prometida", além de participar do extinto programa "Dancing Brasil".

A vida de Douglas foi marcada por muitos desafios, além dos holofotes. O jovem enfrentou duas vezes acusações infundadas de agressão por parte de ex-namoradas, batalhas que o levaram aos tribunais, onde foi inocentado. Apesar da absolvição, as cicatrizes desses momentos difíceis continuam a ecoar em sua história, reforçadas por narrativas distorcidas criadas por suas ex-companheiras.

É nesse contexto de superação e resiliência que Douglas direciona sua energia para seu maior projeto: a Aquarella Cine. Fundada com o propósito de não apenas ser uma produtora, mas também um verdadeiro suporte para novos talentos, a Aquarella Cine oferece direcionamento e oportunidades àqueles que sonham em trilhar o caminho da arte.

O ator Douglas compartilha os bastidores da criação da Aquarella Cine e sua visão sobre a indústria do entretenimento. "Eu e meu sócio, Lucas Nevs, sempre fomos atores. Em dado momento de nossas vidas, há mais de seis anos, começamos a trabalhar juntos com produção, com a peças teatrais, alguns curta-metragens e média independentes, mas apenas prestando serviço. Nem sempre tínhamos a autonomia de escolher quais produções fazer. Juntamos nosso conhecimento para realizar projetos que acreditamos, com novos rostos. Tive o privilégio de conviver e aprender com grandes empresários como Sylvia Goulart e o falecido Felipe Carauta, que descobriram e impulsionaram muitos talentos. Quando criamos a Aquarella, já tínhamos uma bagagem por trás das câmeras e esse conhecimento compartilhado. Assim nasceu a Aquarella Cine, há pouco mais de dois anos", conta Douglas.

"Temos atores novos sempre chegando. É muito legal conhecer tanta gente boa no ofício e despertar o potencial máximo de outros. Hoje, em nosso casting, temos em torno de 100 atores se desenvolvendo e muitos com bastante experiência. Quando precisamos muito de algum outro perfil específico que não esteja no casting, fazemos a busca mesmo fora para o encaixe no projeto. Dá trabalho? Dá! Mas quando acontece é maravilhoso. Cada um tem seu tempo e momento certo para acontecer", revela o ator e empresário.

Ele ainda destaca os diferenciais da Aquarella Cine. "Acredito que nosso grande diferencial seja trabalhar com sinceridade, respeito ao processo e carinho no desenvolvimento. Chegar lá não é tarefa fácil, tem que ter muita determinação e disciplina. Não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Então, ajudamos os atores a ter essa mentalidade de construir uma maturidade versátil para quando a oportunidade aparecer", pontua.

Questionado sobre sua experiência pessoal e os desafios enfrentados na indústria do entretenimento, Douglas é enfático e pontua: "Eu particularmente não passei por situações de promessas vazias, pois sou ator desde os meus 8 anos de idade. Mas conheço muitos colegas que se frustraram nessa situação. Ninguém tem o direito de brincar com o sonho de alguém, isso é triste. Existem muitas agências competentes, assim como existem muitas incompetentes. Pessoas boas e pessoas mal-intencionadas sempre vão estar em qualquer lugar. Basta ter sabedoria e pesquisar a fundo onde está se metendo"

Quanto ao impacto de suas próprias experiências na criação da produtora, Douglas afirma: "Acredito que sim. Quando me comprometi por falsas acusações, tive que me virar, pois as contas chegam e elas não querem saber que momento você está vivendo. Tenho além de mim pessoas que são meus dependentes. Vi dentro da produção uma oportunidade legal de trabalho e dentro do meu universo, então embalei nessa empreitada. A arte me encanta demais, sou apaixonado por pessoas, afinal, antes de tudo, sou ator. Poder fazer parte da conquista de outras pessoas fez minha vida ter um significado muito maior. Acho que eu e Lucas carregamos essa missão de fazer acontecer e não estamos nem um pouco afim de parar".