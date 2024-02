Divulgação DJ destaca o Old School, com referências dos anos 2000 e 2004 em sua nova faixa





Após o lançamento de “Higher State”, no último mês de janeiro, o DJ e produtor musical DRK segue com novidades e se prepara para apresentar ao público sua nova track, “In The Dark”, assinada pela label italiana Kozma Records, e que será disponibilizada nas principais plataformas digitais, nesta quinta-feira (29).

DRK pontua que a música chega com uma sonoridade bem singular, trazendo uma capela bastante envolvente. “Tenho levado no meu set um pouco do Melodic Techno, e aquelas batidas aceleradas do Bassline, tudo para ter essa mistura que dá muito certo nas pistas e nas produções musicais”, diz.

Outro elemento utilizado pelo produtor musical para a faixa foi o Old School, com referências dos anos 2000 e 2004. “Por se tratar de um vocal feminino, escolhi esse elemento que tem tudo a ver. Também estou bem animado por essa parceria com a Kzoma, uma label italiana nova, mas que já tem uma excelente repercussão na Europa, além de seguir um conceito que casa muito bem com minhas atuais produções”, acrescenta DRK.

Vale ressaltar que "In the Dark" promete levar o público a uma jornada eletrizante, repleta de batidas pulsantes e uma vibe envolvente, característica marcante do Techno Music.