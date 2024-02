Divulgação Influenciadora brasileira marca presença em disputado desfile internacional





A influenciadora Di Fernandes foi uma das convidadas para acompanhar o desfile da grife Philipp Phein, destaque do line up da Semana de Moda de Milão. A jovem brasileira despertou atenção ao escolher um look fashionista para ir assistir a apresentação da nova coleção da grife.

Acompanhada por outras personalidades do universo digital, como Thássia Naves, Jordana Maia, Galisteu e o influenciador Theodoro, Di Fernandes assistiu o Mc Daniel, que fez sua estreia como modelo e desfilou na passarela com um dos looks da marca.

A influenciadora ressalta como é especial retornar a Milão para assistir o desfile da grife: “Sou uma apaixonada por moda e é sempre muito encantador estar presente em uma semana de moda, principalmente na Itália. O desfile da PP foi sensacional, voltei ainda mais apaixonada pela marca”, comenta.