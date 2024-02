Divulgação Yuri Drummond estreia carreira musical com a faixa "Zero Um"





Compositor de diversos famosos e de grandes hits de Pabllo Vittar, Yuri Drummond se lança na carreira de cantor com música que foi composta para a drag queen e oferecida à Anitta. “Zero A Um” estará disponível nas plataformas de áudio nesta quinta-feira (29), e é acompanhada de um clipe neste sexta-feira (1).

Após assinar a composição de sucessos interpretados por grandes artistas, como Preta Gil, Wanessa, Iza, Diplo, Tropikillaz, Luiza Possi, Priscilla e Pabllo Vittar, inclusive, cinco músicas do álbum de maior sucesso da cantora “Vai Passar Mal”, o compositor Yuri Drummond realiza um antigo sonho: a carreira de cantor. A primeira canção é "Zero A Um", que foi criada inicialmente para Pabllo Vittar e até oferecida para Anitta. A faixa estará disponível nesta quinta-feira (29) nas plataformas de áudio e é acompanhada de um clipe, que estará disponível no Youtube nesta sexta-feira (1).

"Desde criança sempre quis cantar. Eu era aquela criança hiperativa que pegava o controle e ficava cantando na frente do espelho, na festa de família e me divertia bastante com isso (rs). Aí quando comecei a colaborar com os artistas (compondo) eu tinha em mente me lançar como cantor. Foi só uma questão de tempo. Queria ganhar uma relevância na indústria para poder fazer meu próprio som", conta ele, que compôs “Corpo Sensual” e “Então Vai (ft Diplo)” de Pabllo Vittar.

O cantor descreve "Zero a Um" como um pop energético, dançante com uma batida gostosa, bem chiclete. "Dá vontade de escutar no repeat. Pra esse som eu peguei referências no dancehall e no pop 2000. Eu co-produzi e a faixa foi finalizada pelos meus amigos e produtores Rodrigo Gorky e Maffalda (da BMT Produções) que são os mesmos produtores que trabalham com a Pabllo Vittar. A música fala sobre lidar com uma pessoa narcisista, fala sobre sair de uma relação tóxica", aponta.

Ele conta que a letra da canção não fala sobre uma experiência própria. "Era um assunto que eu queria pôr no papel", conta Yuri, que chegou a oferecer a canção à Anitta. E essa música de início era pra ser da Pabllo, depois ofereci para a Anitta. Cheguei a enviar para Anitta por WhatsApp, inclusive ela foi maravilhosa, muito profissional. Quando mandei ela me respondeu “meu amor eu vou ouvir todas, tô um pouco corrida, mas eu vou escutar” (com um sotaquezão gostoso carioca que eu amo (risos)", relata.

O cantor e compositor comenta sobre o clipe do single. "Tá lindo demais. É o meu primeiro, então, tô babando. Na produção, eu venho bem confiante, trago uma persona destemida e direta. O clipe gravei em duas locações que foi em um restaurante chamado Five Sports Bar (meus parceiros) que tem toda uma temática esportiva e outras cenas gravei em um estúdio. A atmosfera do clipe se passa nesse mundo de competição e jogos seguindo o enredo do single. Esse clipe foi dirigido pelo Iago Kieling junto com sua equipe maravilhosa (Ara Filmes). Nós trabalhamos por 18h seguidas, começando às 7h da manhã, e terminando só às 21h. Foi muito gostoso as gravações, nem vi o tempo passar", diz.

O lançamento acontece pela gravadora Sony Music Brasil e o cantor não esconde a satisfação com o resultado. "Eu cuidei de cada detalhe desse projeto desde a produção musical até a finalização do clipe. Eu gosto de tá de olho em todo esse processo, trabalhei bastante pra fazer acontecer. Minhas expectativas são as melhores e eu já quero ver todo mundo cantando “Zero A Um”. Todo mundo postando no reels, no tiktok, stories em tudo (rs). Tenho certeza que a galera vai amar porque “Zero a Um” é viciante", finaliza.