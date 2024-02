Divulgação Ícaro & Gilmar disponibilizam canções inéditas do projeto “Nunca Deixe de Sonhar”





A dupla Ícaro & Gilmar mantém a colheita de bons frutos pelo primeiro compilado de “Nunca Deixe de Sonhar”, um dos audiovisuais mais expressivos de suas carreiras, que ultrapassa 85 milhões de streams gerais. O duo destaca duas novas faixas lançadas nas plataformas de áudio e no YouTube, na última semana.

“Limpa” e “Raiva Suada” prometem conquistar os fãs de sertanejo de todo o Brasil. Esta última conta uma história de amor e ódio, e se destaca como faixa foco. “A gente já está chegando na reta final desse DVD; agora vão ficar faltando seis canções, que iremos compartilhar em breve”, conta Ícaro. “Por ora, esperamos que o público curta muito essas duas canções, que estão surreais de boa, e foram escolhidas pensando em cada um dos nossos fãs”, destacam os músicos.

“Primeiro quero agradecer a todo apoio que temos recebido com esse projeto. Os números falam por si só, e isso não é mérito apenas nosso, mas da nossa equipe e, principalmente, do público que têm abraçado muito o ‘Nunca Deixe de Sonhar’. Estou com grandes expectativas com essas faixas novas, e torcendo muito para que nossos fãs gostem”, compartilha Gilmar.

Registrado em Goiânia em maio de 2023, “Nunca Deixe de Sonhar” tem 16 faixas inéditas em sua setlist, sendo 10 inéditas e participações especiais de Eduardo Costa e Hugo & Guilherme.

Envolvidos em todo o audiovisual, desde a escolha do cenário até a proposta do conceito, Ícaro & Gilmar estão em ascensão na música sertaneja, e ultrapassam barreiras cada vez maiores em nome de seu grande sonho, que é cantar para o mundo todo.