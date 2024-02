Divulgação Gabriela Rocha lança versão em espanhol do sucesso “Me Atraiu”





Gabriela Rocha, considerada uma das grandes artistas da música gospel da atualidade, coleciona uma série de marcos em sua carreira. Em 2023, a artista esteve no Top10 dos vídeos mais assistidos do YouTube com o clipe da canção “Me Atraiu”, com quase 200 milhões de views no canal oficial da intérprete.

A canção em questão faz parte do álbum “A Presença”, gravado ao vivo, e só no Spotify ultrapassa a marca de 80 milhões de plays. Além disso, “Me Atraiu” entrou na disputada lista da Billboard Brasil Hot 100 e foi indicada ao Prêmio MultiShow que, pela primeira vez, em 29 anos, lançou uma categoria dedicada à música cristã.

Em 2024, Gabriela Rocha destaca a versão em espanhol de um de seus maiores sucessos em parceria com o grupo Miel San Marcos. Formado pelos irmãos Josh, Luis e Samy Morales, o trio surgiu na Guatemala no ano 2000 e se tornou um dos grandes nomes da música gospel em língua hispânica.

Divulgação Gabriela Rocha lança versão em espanhol do sucesso “Me Atraiu”





"Eu admirava e acompanhava o Miel San Marcos há anos e, quando pensamos em fazer a versão dessa música em espanhol, nosso coração imediatamente pensou neles e ficou simplesmente perfeito. Para mim foi uma honra surreal poder compartilhar essa canção com esse ministério que eu admiro tanto", relata Gabriela.

O single “Tu Presencia Me Llamó” foi gravado em Dallas, nos Estados Unidos, e o grupo Miel San Marcos irá contribuir na divulgação para garantir que a canção brasileira alcance os “hispanohablantes”, que já os têm como referência na música cristã.

A ideia de apresentar a música “Me Atraiu” na língua espanhola surgiu do desejo de Gabriela Rocha ver o mesmo impacto que a música trouxe para as igrejas no Brasil, alcançando as pessoas que falam espanhol. “Tu Presencia Me Llamó” carrega a mesma essência e identidade da versão original, com pequenas mudanças, como o nome, para uma melhor adaptação para a língua.

“Tu Presencia Me Llamó” é a segunda parceria de Gabriela Rocha com o grupo da Guatemala. Em janeiro deste ano, ela já havia feito uma parceria com o Miel San Marcos na versão em português da canção “Não Há Lugar Mais Alto”, se aproxima dos 500 mil plays no Spotify e já conta com mais de 850 mil visualizações no YouTube.

Assista ao clipe de “Tu Presencia Me Llamó”, com Gabriela Rocha e Miel San Marcos, no YouTube: