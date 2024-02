Divulgação Especialista sinaliza dicas sobre atual tecnologia do universo digital





Após 23 edições concluídas e uma em fase de encerramento, o reality Big Brother Brasil, destaca que muitos de seus participantes conquistaram novos mercados devido a suas estratégias de marketing, tendo situações super originais e outras sem estratégia alguma.

O especialista em marketing digital, João Mendes Miranda, destaca que o atual momento que está em discussão é a Inteligência Artificial que pode ser adotada pelos participantes e suas equipes como ferramenta para fortalecer o branding de sua participação no reality.

De acordo com o empresário, a primeira ação que sugere com as IA's, seria de um avatar e antes de entrar para o confinamento ele faria a gravação de vídeos que dessem para criar uma narrativa dele humano conversando com seu avatar. "Uma estratégia que senti falta esse ano foi dos avatares, quando se entra dentro de um local vigiado 24 horas, todos estão suscetíveis a erros. Imagine se você cria um avatar para conversar sobre os acontecimentos dentro da casa? sobre os erros cometidos? Sobre as falas? O ideal seria fazer um planejamento de possibilidades que poderiam acontecer dentro do reality, isso evitaria as notas de repúdio nos perfis dos participantes e, sem sombra de dúvidas, atrairia ainda mais os olhares para o participante", explica Miranda.

Outra sugestão apontada seria o recurso digital adotado com recurso de análise de sentimento: "A IA pode monitorar a reputação online do participante, analisando o sentimento por trás das menções nas redes sociais, notícias e outros canais. Isso permite uma resposta rápida a críticas ou polêmicas e ajuda a manter uma imagem positiva e autêntica. E mais uma vez, através dessa análise, soltaria o vídeo criado com o humano conversando com seu avatar, iremos unir duas ferramentas em prol de uma única coisa", exemplifica.

O especialista também explica que sabe que não são todos os participantes que têm condições financeiras de estruturar uma estratégia de marketing, mas que não abriria mão de um recurso simples e acessível de se fazer com a Inteligência Artificial. "Vou exemplificar a sister Beatriz, ela é uma participante autêntica que está acostumada com merchandising, imagina se ela entra no BBB com suas frases prontas em formato de filtro do Instagram? Pode parecer besteira, mas um bordão tem um poder gigantesco nas redes sociais e perto dos outros recursos que citei acima, o filtro é o recurso que é menos oneroso", finaliza.