Divulgação MC Daniel e DJ Vito agitam convidados da Semana de Moda de Milão





Após o sucesso com a estreia no Carnaval de São Paulo, com o Bloco do Fafá, o cantor MC Daniel e DJ Vito embarcaram para Itália, onde participaram da Semana de Moda de Milão, um dos principais eventos do calendário fashion do mundo. Na última sexta-feira (23), os artistas brasileiros animaram o after party do desfile Winter 24, a convite do próprio dono Philipp Plein, além do funkeiro desfilar na cobiçada passarela com looks da nova coleção da marca.

Ao chegar em Milão, na quinta-feira (22), os amigos se encontraram com celebridades, como: Adriane Galisteu, Mônica Salgado, Felipe Theodoro, Thássia Naves, além do próprio Phillip Plein e Fernanda Rigon, diretora da marca no Brasil.

“Não acredito que esteja acontecendo tudo isso em minha vida com apenas 17 anos. Em seis meses tudo mudou completamente, primeiro estive ao lado do Daniel, no bloco dele, com milhares de pessoas, foi uma coisa surreal. Agora, estou em outro país, para tocar em um desfile de celebridades, é realmente inacreditável. Só tenho que agradecer a todos que estão me ajudando e me apoiando e aqueles que me acompanham e gostam do meu trabalho, podem confiar que está vindo muita coisa boa pela frente, é só o começo”, desabafou o DJ.

“Estou muito feliz em estar apresentando para o mundo esse sucesso que é o Vito, ele toca muito. No meu bloco, a galera se amarrou no som dele e aqui no desfile não foi diferente. Tem muitas coisas boas vindo para ele, este ano promete”, compartilhou MC Daniel.

Além do desfile, Vito também tocou em um almoço de convidados, momentos antes do Winter 24, realizado na Praça Duomo e na boate Hollywood, onde também estavam os convidados da semana de moda em Milão.