Divulgação Agenda contou com apresentação em diversas cidades brasileiras





O cantor Zeeba termina seu carnaval de 2024 com a realização de 12 shows e a oportunidade de estar ao lado de um dos grandes nomes da cena eletrônica mundial, o DJ Alok, pois juntos fizeram uma turnê de carnaval, passando por várias cidades brasileiras com os megahits que lançou em colaboração com o DJ.

Ambos estiveram presentes em diversos camarotes, trios e palcos. Entre eles, Camarote Salvador, Trio Pipoca do Alok, Camarote Olinda, Camarote Boa Viagem, Posh Copacabana Palace e Trio Mix FM em São Paulo.

“Foi incrível, uma vibe que só existe no Brasil! A recepção do público também foi demais, sempre que o Alok me anunciava, eu sentia a energia da galera e conexão com eles. Foi ótimo como receberam nossa música sem preconceitos, que é eletrônica e conquista cada vez mais um espaço no carnaval junto aos outros estilos”, afirma o cantor

A parceria de longa data entre Zeeba e Alok, que começou com faixas e se estendeu aos palcos, ainda guarda algumas surpresas para os próximos meses. Entre elas, o lançamento da antecipada “Nossos Dias”, inédita que a dupla já realizou nos shows.