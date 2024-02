Divulgação Cantor leva cena trap para o segmento gospel





Natural da Bahia, o cantor gospel Silas Magalhães que atualmente reside no Rio de Janeiro acumula mais de 150 mil ouvintes mensais no Spotify, onde algumas de suas músicas supera a marca de 1 milhão de plays. Silas Magalhães vive uma nova fase na carreira marcada pelo lançamento, nesta sexta-feira (16), da canção “Seu Perfume”, que chega às plataformas digitais com distribuição pela Symphonic Brasil.

Com carreira iniciada em 2013, quando foi um dos finalistas do quadro "Jovens Talentos Kids", do "Programa Raul Gil", o cantor lançou três álbuns, dois EPs e vários singles, sendo dois com participações internacionais: a britânica Asha Elia, na faixa “Come and Be My Love” e o nigeriano Lilmizzy, na canção “Emmanuel”.

Em sua discografia, destaque ainda para o álbum “Estações”, em 2021, com 18 músicas autorais que somam mais de 3 milhões de execuções no Spotify. Dois anos depois, ele repetiu o feito com o álbum “Predestinado”, que trouxe 21 faixas que acumulam mais de 3 milhões de streams.

"Tenho a expectativa de que essa música que está sendo apresentada, de fato, fure a bolha do trap gospel, que já tem se expandido, mas esse som em específico tem muito potencial. A faixa nasceu da mesma forma que "Modo Avião". Deus me mandou a ideia praticamente pronta na mente", diz o cantor. "A música é um trap bem melódico, com um instrumental muito bem produzido e traz a mensagem de como a presença de Deus em nós muda o ambiente em que chegamos", completa o cantor.

Junto com a música, Silas Magalhães apresenta o videoclipe de “Seu Perfume”, que está disponível em seu canal no YouTube, que conta com quase 25 mil inscritos e soma mais de 4 milhões de visualizações com todos os conteúdos.



Assista ao clipe de “Seu Perfume”: