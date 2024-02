Divulgação Evento reuniu cerca de 20 mil pessoas durante Carnaval





Para encerrar com chave de ouro a oitava edição da festa "Lá Vou Eu", o melhor after de Carnaval da capital paulista, a dupla Matheus & Kauan, Inimigos da HP e os DJs Locos e Will confirmam presenças e prometem levantar os foliões na última noite do evento, que movimenta o Expo Barra Funda, neste sábado (17).

Matheus e Kauan destacam o melhor do sertanejo e apresentam "Vou ter que superar”, “Que sorte a nossa”, “ "O Nosso santo bateu” e muitos outros hits. Já Inimigos da HP relembram os sucessos, como "Toca um samba aí”, “Bons Momentos”, “Morena da Praia” e muito mais. Completando o line, Locos e DJ Will vão arrebentar com o melhor mix de músicas do Brasil.

A festa “Lá Vou Eu” reuniu aproximadamente 20 mil pessoas entre os dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro, com a presença de Péricles, Bruninho & Davi, Turma do Pagode, Jeito Moleque, Jammil, Bonde do Tigrão, Melody, Vou Zuar, Casa Comigo, BangalaFumenga, além dos DJs Dimmitri.s, Arca de Noé, Jonas Blue, D-Lex, Matheus Fonseca e Luísa Viscardi.