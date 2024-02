Divulgação Mari Gonzalez aparece ruiva na Sapucaí





Mari Gonzalez, modelo e repórter do BBB24, apareceu na Sapucaí com novo visual: a morena agora é ruiva! A transformação foi feita por Romeu Felipe a convite da plataforma Beleza na Web, durante ação do Nosso Camarote, espaço de Carol Sampaio, na passarela do samba carioca.

Pelas mãos do expert, a apresentadora apareceu com essa nova coloração que virou uma das tendências de beleza mais desejadas de 2024, famoso ruivo acobreado, acompanhado da técnica balayage com mãos livres, para garantir uma iluminação natural. Já o corte vem longo, com diversas camadas para imprimir volume e movimento.

“Estou amando esse resultado e acho que vou aproveitar bastante as possibilidades que um cabelo ruivo pode trazer”, comemorou Mari Gonzalez.