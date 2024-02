Divulgação Guto Melo recebe o ator Luis Miranda no espaço da diversidade





Com estreia no Carnaval de Salvador, o Camarote Pride teve destaque entre famosos e celebridades presentes na capital soteropolitana. A proposta do idealizado do projeto, o paulistano Guto Melo foi aceita pelo público e crítica que compreenderam a proposta da diversidade do espaço dentro da folia baiana.

Em conversa com a coluna do iG, o empresário mostrou entusiasmo e já pensa na edição do próximo ano. "Foi sem dúvidas, o melhor carnaval que já vivenciei em minha vida. Ver a alegria das pessoas em um espaço criado especialmente para a comunidade LGBTQIA+ em Salvador, e ver todos fazendo ali, juntos, história no carnaval foi mágico", afirmou Guto Melo.

"Salvador sempre teve dezenas de camarotes. O público LGBTQIA+ foi entrando e se adaptando dentro destes ambientes. Já no Pride não é necessário se adaptar a nada. Recebemos vários casais héteros que queriam estar ali pelo clima de alegria, boa música e diversão", completou o empresário.

Pelo espaço passaram nomes como Luis Miranda, Tiago Abravanel, Thiago Pantaleão, Thais Carla, o cantor WD, entre outros famosos.