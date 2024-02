Divulgação Influenciadora esconde a agremiação que a convidou para ser Rainha de Bateria em 2025





Veterana do carnaval de Vitória, no Espírito Santo, a ex-rainha de bateria da G.R.E.S. Andaraí, Fernanda Passon fez sua estreia no Carnaval do Rio de Janeiro, onde desfilou como musa da Mocidade Alegre de Padre Miguel e encantou a Marquês de Sapucaí. Tamanha a emoção, que a influenciadora já planeja o carnaval de 2025, quando pretender representar a escola carioca.

"Pretendo participar dos desfiles de São Paulo também. Já estou avaliando o convite. Fazer dobradinha, assim como outras mulheres fazem. E também fui convidada para voltar a ser rainha de bateria. Eu fui ao Espírito Santo e sei o quanto é maravilhoso estar neste cargo. É muito gostoso", comenta ela, que guarda segredo do carnaval de qual estado recebeu convite para reinar à frente dos ritmistas.

Fernanda deixou em aberto a possibilidade de também desfilar no Espírito Santo. "Quem sabe uma jornada tripla. Estou avaliando os convites. Também quero muito continuar na Mocidade, minha escola do coração", avalia.