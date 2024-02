Divulgação Davi Kneip e Valesca Popozuda destacam lançamento do 'Sócios 2.0'





O cantor Davi Kneip reuniu grandes revelações do funk, como Biel do Anil, Mc Alef, MCLovin e Caetano, com Valesca Popozuda, considerada uma das precursoras do estilo musical, no início dos anos 2000, na faixa "Sócios 2.0". A música já está disponível para o público nas plataformas de áudio, a partir desta sexta-feira (16), sendo acompanhada acompanhada de uma animação, disponível no Youtube.

O set foi criado pelo próprio cantor e a música e sua composição é assinada por todos os intérpretes. "Impossível a música não se tornar um hit. Conseguimos reunir uma galera talentosa com um ícone do funk. Sempre admirei a Valesca e estou feliz com esse lançamento. A expectativa é a melhor possível", afirma Davi Kneip.

"A faixa é uma mistura inusitada onde montamos esse time no estúdio e caímos para dentro do trampo. A expectativa do som é as melhores possíveis, com uma junção incrível de vários artistas renomados no mundo do funk, 'Sócios 2.0' tem tudo para ser o hit deste pós carnaval", completa DJ Biel do Anil.