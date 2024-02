Reprodução Jovem de 23 anos soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais





A influenciadora Dapariz, que viralizou na internet por compartilhar sua história de superação com a Paralisia de Bell, condição que afeta o movimento dos músculos do rosto, revelou a razão pela qual decidiu parar de gravar vídeos para a web. Em storie do Instagram feito na madrugada desta segunda-feira (19), ela publicou seu desabafo.

“Tive uma crise existencial com meus vídeos e fiz a exclusão de todos que estavam em minha rede social. Mas sinto falta também, eu era feliz demais quando fazia meus vídeos, postava e não tava nem aí para nada”, desabafou Dainara Pariz, que possui um canal no Youtube com mais de 1,7 milhão de inscritos.

No storie seguinte, a jovem deu alguns conselhos para os seguidores que sofrem com ansiedade e depressão: “Abandona um pouco o celular, vídeos curtos e dopamina rápida. Se tiver algo bagunçado em casa, arruma. E, depois, vai caminhar um pouco, fazer algo ao ar livre, para você lembrar quem você é e tomar atitudes pensando em você e na vida que você pode ter agora. Às vezes, a gente fica ‘deprê’ e ansioso, porque a vida do outro na internet parece mais interessante ou porque estamos acostumados com dopamina rápida e, quando você deixa de ter, você fica mal.

Dapariz tem 23 anos, é modelo, empresária e influenciadora, contando com cerca de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela ficou conhecida por ter que lidar com três paralisias faciais ao longo da sua vida. A primeira aos 7, depois aos 12 e, por fim, aos 19, quando teve sua pior condição, em que os nervos do rosto estavam feridos demais e o diagnóstico assustou muito ela e sua família.