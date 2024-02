Divulgação Waguinho lança o samba “A Fé” com a participação de Felipe Silva





Em celebração aos 30 anos de carreira, Waguinho lança o samba “A Fé”, com a participação de Felipe Silva. Intérprete de sambas e pagodes de sucesso da época em que foi vocalista do grupo Os Morenos, como “Marrom Bombom” e “Só Você Pode Me Fazer Feliz”, e também da carreira solo, como “Mina de Fé”, o cantor Waguinho se prepara para completar três décadas de história na trajetória musical.

Após sua conversão, em 2000, o artista lançou seu primeiro projeto gospel, “O Chamado”, em 2004. Integrante do casting da Central Gospel Music desde 2021, Waguinho lança, nesta sexta-feira (16), a canção “A Fé”. O single foi escrito por Waguinho e Felipe Silva, que também é responsável pela produção da faixa e faz uma participação especial na canção.

"Escolhemos essa música para que as pessoas tenham fé mesmo que estejam passando por dificuldades, pois a fé pode sim mover montanhas. Nossa expectativa é que esse lançamento desperte essa certeza naquele que está precisando ser renovado", pontua o cantor.

Disponível em todas as plataformas digitais, “A Fé” ganha um videoclipe no canal da Central Gospel Music no YouTube, com direção assinada por Vinny Santos, da Black Produtora. Com mais de 450 mil seguidores nas redes sociais e com canções nas plataformas digitais que ultrapassam os 10 milhões de plays, Waguinho se consolida dentro do segmento gospel,onde já lançou sete álbuns, um EP e vários singles.