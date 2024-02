Divulgação Márcia confirma bons resultados de brasileiros nos Jogos Olímpicos em 2024





Durante a passagem pelo Sambódromo do Anhembi, onde acompanhou os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, Márcia Sensitiva conversou com nossa coluna e afirmou que o Carnaval de São Paulo está de parabéns, pois o crescimento apresentado nos últimos anos é resultado de muito trabalho e profissionalismo.

"Estou achando tudo o máximo. Existe muito profissionalismo nas apresentações e muita alegria e leveza", afirmou a sensitiva. Como dizem muitos brasileiros, o calendário do país só inicia após os festejos da Festa do Momo, Márcia anuncia que o Brasil ficará bom, economicamente, a partir de julho e agosto e deixa um alerta: "Precisamos tomar cuidados especiais com água, pois teremos muitos acidentes e catástrofes com fenômenos naturais que envolvem água".

Sobre uma nova pandemia, tema bastante refletido nos últimos dias, a sensitiva esclareceu sobre o assunto. "Estava morrendo de medo que viesse antes do Carnaval. Isso lá fora vai acontecer e a gente aqui no Brasil tem que rezar muito para que não chegue até nós", alertou.

Em 2024, dois eventos movimentarão o calendário brasileiro, os Jogos Olímpicos e as Eleições Municipais. "Sucesso total para as Olimpíadas. O povo tem que saber que esse ano é regido por Saturno, que é um planeta bravo, que exige da gente, que exige firmeza e que se tenha pé no chão. Para quem sonha muito é preciso cautela", diz. "Não gosto de falar muito sobre política, mas estamos em um ano de eleições e teremos problemas neste meio até setembro, mas depois desse mês as coisas darão uma melhorada", completa.

Questionada sobre o número crescente de pessoas que aparecem nas redes sociais e se dizem sensitivas, Márcia pontua achar o máximo: "Sempre existiram sensitivos, mas agora que aparecem, devido às plataformas digitais. Acredito que irão aparecer mais e mais nomes neste meio", finalizou a sensitiva que acompanhou as escolas do espaço CBB, nas noites de sexta-feira e sábado.