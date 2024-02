Divulgação Léo Santana convida Ivete Sangalo para participação no projeto “Léo & Elas”





Após o anúncio de Simone Mendes, Mari Fernandez, a dupla Maiara & Maraisa, Iza e a boiadeira Ana Castela como convidadas de seu novo projeto, “Léo & Elas”, que será gravado no dia 23 de março, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, o GG Léo Santana divulga a cantora Ivete Sangalo como mais uma convidada em seu projeto audiovisual.

Destaque no Carnaval 2024 com a música “Macetando”, a cantora Ivete Sangalo chega para trazer mais magia para o projeto do GG. O audiovisual vai documentar o encontro de Léo com alguns dos nomes mais fortes da música brasileira, em uma noite épica e única.

“A Ivete é uma das maiores artistas da música baiana, que levou nossa cidade e nosso estado para o mundo. Ter a ‘mainha’ comigo nesse projeto é bom demais. Além de ser uma artista incrível, Ivete é uma grande amiga, por quem eu tenho um carinho gigantesco e essa será sem dúvida, mais parceria nossa de sucesso.”, destaca Léo Santana.