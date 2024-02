Divulgação Cantora afirma reaproximação com suas origens musicais





“Me Completa ", faixa lançada recentemente pela cantora Jey, marca uma nova fase na carreira da artista. Com sonoridade leve, o single coloca a cantora no meio do samba, gênero musical onde encontrou muitos desafios. Lançada no último dia 7, a faixa ultrapassa 100 mil visualizações, resultado festejado pela cantora.

“Sempre tive medo de retornar às minhas origens musicais, pois há uma falta de espaço para as mulheres sambistas dentro deste mercado musical. Neste ano decidi virar a chave e aproveitar essa oportunidade que é o carnaval e soltar essa música antes da festa carnavalesca", conta.

De acordo com a artista, o samba sempre esteve presente em sua vida e por isso a decisão em perpetuá-lo em sua carreira. “O samba foi meu estilo preferido no campo musical. Fui criada ao lado da escola Mocidade Independente de Padre Miguel, mas o mercado sempre se mostrou difícil para as mulheres, por isso fui para caminhos diferentes no início”, afirma.

“A criação dessa música é literalmente uma resposta a sociedade que escuta um homem pode gostar de duas mulheres e para o nosso universo feminino poder falar algo desse tipo seria uma afronta!”, finaliza a artista.