Rafa Mattei Ivete "maceta" e conquista liderança na plataforma digital





"Macentando", com Ivete Sangalo e Ludmilla foi a faixa mais executada e buscada durante os dias de Carnaval, no Spotify no Brasil. Na sequência, "Perna Bamba", com Léo Santana e Parangolé e "PocPoc", de Pedro Sampaio, formam o Top3 da plataforma digital.

Além da primeira posição no Brasil, a canção de Ivete se consagrou preferida em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Distrito Federal e Espírito Santo; enquanto Léo Santana estourou no Paraná, Bahia e Goiás.

O levantamento divulgado na tarde desta quinta-feira (15) também destaca a estreia das cantoras Pocah e Iza, nos blocos em São Paulo. A estreia também agitou os foliões na plataforma de 10 a 13 de fevereiro, quando Pocah teve um aumento de 67% nas buscas por seu nome, 41% por suas músicas e 22% por seu perfil no Spotify. Seu sucesso recente "Assanhadinha" se tornou o seu hit mais escutado e "Bandidona - Sped Up", sua canção que mais cresceu em streams neste período.

Iza também colocou seu bloco nas ruas paulistanas e registrou aumento de 70% nas buscas por suas faixas e 15% por seu perfil no Spotify. "Me Perdoa" foi o seu hit mais escutado e que mais cresceu em streams no Spotify no Brasil de 10 a 13 de fevereiro.