Divulgação Influenciador conta com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram





Durante passagem pelo Sambódromo do Anhembi, onde acompanhou os desfiles das escolas de samba de São Paulo, o influenciador Bill Araújo conversou com nossa coluna e, além dos elogios à festa paulistana, comentou sobre os seus projetos.

"Acompanho o Carnaval nos últimos três anos em São e fico impressionado a cada edição com as novidades que são apresentadas", comenta Bill, que ultrapassa os 5 milhões de seguidores no Instagram.

O moreno que arranca diversos olhares, recentemente, participou da gravação de um projeto audiovisual, na cidade do Rio de Janeiro. "Estou no elenco do filme Romeu e Julieta, onde faço o capanga do Humberto Martins. Um momento mágico em minha vida. Acabei recentemente um curso de Teatro e está sendo muito bacana essa experiência", afirmou o influenciador e agora também ator.

"Gosto sempre de me preparar para encarar os desafios que a vida me proporciona, por isso busquei o curso. Estou muito satisfeito", pondera. Ele, que ficou conhecido pelo grande público brasileiro, após participação em realitie shows, afirma que isso é passado. "Reality show nunca mais. Isso está fora de cogitação em minha vida. Tive frutos interessantes após minhas participações, mas não tenho planos de aceitar novos convites. Agora pretendo focar no projeto artístico e manter atenção no plano empresarial, pois tenho quatro empresas para administrar", finaliza.