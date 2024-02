Eduardo Martins/Agnews Nizam Hayek curtiu a primeira noite do Carnaval no sambódromo do Anhembi





Nizam, que deixou o Big Brother Brasil a pouco mais de 15 dias, aproveitou a saída do confinamento para acompanhar os desfiles das escolas de samba de São Paulo, diretamente do Sambódromo do Anhembi. Em conversa com a coluna, o já "ex-BBB" admitiu os erros no jogo e a motivação para dar sequência à carreira artística.

"Estou acompanhando o BBB.Acho que depois que você entra na casa e sai, você passa a ver com outro olhar o jogo e tem pessoas muito queridas dentro da casa que desejo acompanhar", disse Nizam.

Questionado sobre os erros, ele voltou a assumi-los, porém destacou o aprendizado conquistado. " O erro faz parte do aprendizado. Se você não erra, você não aprende e eu recalculei minha rota imediatamente. Quando se reconhece o erro, esse é o primeiro passo para mudarmos", completou.

"Vendo o jogo aqui de fora, o Matheus foi um cara que muito me surpreendeu, pois no início ele estava jogando muito próximo da gente e sem falar nada ele mudou de lado, e isso acabou me surpreendendo muito", destacou o ex-confinado no programa.

Sobre os planos futuros, Nizam afirma que sempre teve o sonho de trabalhar com mídia e estar à frente das câmeras. "Estou aproveitando esse momento. Quero continuar tudo isso com uma carreira. Quero mirar na carreira de apresentador", comemorou Nizan ao afirmar que ainda mantém contrato com a Rede Globo, porém não esconde a possibilidade em aceitar outros convites. "Não recebi nada até o momento, mas quando surgirem com certeza serão muito bem avaliados. E, claro, que estou disposto para participação em novos realities", finaliza.