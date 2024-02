O projeto oferece uma jornada com avião fretado, serviço de bordo, bebidas, traslado, hospedagem e segurança, proporcionando um Carnaval repleto de comodidades e surpresas. Para 2025, a R2 já planeja expandir o projeto, incluindo mais aeronaves e abrindo novas oportunidades para aqueles que desejam participar dessa jornada única.

Entre a euforia da festividade, os influenciadores participaram ativamente da festa. Além de assistirem aos emocionantes desfiles das escolas de samba, eles curtiram muito samba, muita música e muita dança. Para complementar a experiência, ainda tiveram a oportunidade de assistir o show do colombiano J Balvin.

O CarnaVoou, organizado pela R2, passou pelo Rio de Janeiro, no quarto dia de Carnaval, apresentando uma explosão de alegria e samba para os influenciadores e convidados que embarcaram em uma experiência única de viajar cinco dias por cinco destinos diferentes. Dentre os nomes estiveram Sarah Andrade, Gabriel Santana, Sarah Aline, que foram recebidos nos camarotes da Marquês de Sapucaí para vivenciarem de perto o esplendor do Carnaval carioca.

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.