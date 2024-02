Divulgação João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes





João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes unem seus talentos para uma apresentação única e inovadora, no próximo dia 17. Neste sábado, dia 17 de fevereiro, na Avenida Faria Lima, que será palco para estreia do Bloco "Trio do Pirzo", com o melhor do piseiro para os paulistanos.

O piseiro, um dos ritmos mais populares do Nordeste, transcende fronteiras regionais e conquista corações por onde passa. Conhecido por suas batidas contagiantes e letras envolventes, o gênero musical promete animar não apenas os nordestinos, mas todos os amantes de boa música e festa.

O "Trio do Pizro", que percorreu Salvador, Porto Seguro, chega agora à São Paulo e vai além do convencional, com a apresentação de três artistas, cantando simultaneamente e proporcionando uma experiência única ao público presente. O nome do trio, além de simbolizar a união dos três artistas, também faz uma alusão ao conceito de trio elétrico, trazendo uma atmosfera festiva e contagiante à cidade que abriga a maior comunidade nordestina do país.

Além dos anfitriões, o público terá o prazer de curtir um show especial do cantor Jonas Medeiros, uma das grandes promessas do forrónejo, durante a concentração do trio.