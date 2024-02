Divulgação Wendel Miranda e a modelo Natália Deodato





Wendel Miranda, empresário soteropolitano que comanda o Grupo WM, responsável pela reestruturação e reformas do Sambódromo do Anhembi, recebeu na tarde desta sexta-feira, jornalistas e convidados, para apresentação do cenário por onde desfilarão as escola de samba de São Paulo, a partir da noite desta sexta-feira.

Também presente, a modelo Natália Deodato, literalmente, desfilou pela passarela do samba paulistano, para conferir os "bastidores" não conhecidos pelo público.

Para a apresentação final do grande teatro musicado, poucos imaginam que o trabalho para montagem do grande palco começa com muita antecedência. Neste ano, a empresa responsável iniciou as atividades no último mês de dezembro. Com trabalho diário, o grupo teve responsabilidade na estruturação e montagem das pistas, arquibancadas e toda a infraestrutura de apoio aos desfiles, além da empresa e toda a parte hidráulica.

"Estamos honrados em poder contribuir para a realização deste grande evento. Aliás, o Carnaval de São Paulo só mostrou crescimento na última década", afirmou o empresário. "E nada mais justo que para a passarela, receber alguém com muito samba no pé", completou.