Divulgação Mumuzinho apresenta nas plataformas digitais "Resenha de Verão"





Mumuzinho, artista de destaque do samba nacional apresentou aos fãs, nesta quinta-feira (8) seu novo projeto “Resenha de Verão”, lançado em todas as plataformas digitais de áudio, às 12h. Na manhã desta sexta-feira (9), o público pode conferir o vídeo da faixa inédita “Por Enquanto”, no canal do YouTube.

“A ideia é que a galera de casa sinta a energia que a gente viveu na gravação deste projeto. É para vocês se emocionarem, curtirem e cantarem todas as músicas”, comenta Mumuzinho.

“Deixei de ouvir as canções que eu gosto, pelo menos por enquanto Djavan não toca aqui”. Assim começa “Por Enquanto”, faixa inédita que conta com melodia suave e letra profunda, características tradicionais das canções do cantor.

Gravado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, o novo projeto de Mumuzinho possui homenagens para grandes nomes da música brasileira. O cantor e compositor Djavan, que completou 75 anos neste mês de fevereiro, é um dos agraciados.

“Resenha de Verão” chega após mais um marco na carreira de sambista que, em 2023, foi indicado ao Latin GRAMMY na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode com “Resenha do Mumu”.