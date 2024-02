Divulgação Groove também fará apresentação no Rio de Janeiro, domingo (11) e Salvador, segunda (12)





Gloria Groove é destaque em mais um ano da folia do Carnaval de São Paulo. A Lady Leste subirá, neste sábado (10), no Agrada Gregos, um dos principais blocos o LGBTQIAP+ do Brasil, a partir das 13h no Parque do Ibirapuera.

“O Carnaval é um desafio e uma imensa responsabilidade, pois todos sabem que levo muito a sério este período, tudo tem de estar bonito e bem executado. Eu fui adolescente no Carnaval e estar nesta posição hoje é motivo de muito orgulho e lembranças boas. O Carnaval é motivo de se ressignificar todo ano”, comenta a drag que conquistou o país com diversos hits, como "Vermelho", "Leilão", "A Bonequinha", entre outros.

Com apresentações programadas para o Rio de Janeiro, no domingo (11) e Salvador, na segunda (12), ao lado da estrela Ivete Sangalo, a multiartista terá como tema de seu Carnaval a canção de homenagem para a Rainha dos Baixinhos, “Modo Xuxa”, da era “Futuro Fluxo”. O clipe teve lançamento oficial nesta quinta-feira (08) e em menos de 24 horas, ultrapassa 170 mil visualizações no Youtube.

“Esta festa de carnaval posso dizer que é uma celebração final da era Futuro Fluxo e o brinde para agradecer este projeto e a nossa grande rainha dos baixinhos, Xuxa, que se manteve sempre presente”, finaliza Groove.