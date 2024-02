Divulgação Promoter de sucesso no país, Carol está no meio do carnaval desde seus 17 anos





A passarela do samba carioca, a Marquês da Sapucaí, disputada por visitantes do mundo inteiro, se prepara para receber mais um Carnaval. A festa mais popular brasileira, destaca na avenida a apresentação das escolas de samba, mas fora delas, a agitação dos camarotes ganham destaque.

Os espaços são diversos, desde os corporativos, os governamentais e, claro, aqueles direcionados às celebridades. Em sua segunda edição o "Nosso Camarote" é assinado por Carol Sampaio, uma das promoters mais respeitadas do país.

Em conversa com nossa coluna, ela que está "gravidíssima" comenta que um dos principais destaques deste ano será a presença do gringo J. Balvin, a primeira atração internacional do espaço e única que se apresentará na Sapucaí. "Também seguimos trazendo um line-up estrelado e diverso, que compete de igual para igual com os maiores festivais do país com nomes como Anitta, MC Cabelinho, Léo Santana, Orochi, Gloria Groove, Belo,Pocah e muito mais. Nesta edição tivemos um aumento na metragem do espaço, com 3 mil metros quadrados e a maior frisa de todos os camarotes na avenida", pontua Carol

Com presença no Carnaval desde os 17 anos de idade, Carol é um dos nomes mais experientes e disputados da festa carioca. "Quando acabou a era dos camarotes de cervejaria, fui sócia de um camarote durante um ano e ali despertou a minha vontade de ter o meu próprio camarote, com tudo o que eu sempre sonhei e o que eu acreditava que um bom carnaval deveria ter. Assim nasceu o Nosso Camarote. Estamos prontos para receber ao todo cerca de 18 mil pessoas ao longo dos 5 dias", finaliza com bastante animação a promoter.