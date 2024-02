Divulgação Maiara & Maraísa; Zé Neto & Cristiano





A Iperó Fest, no município de Iperó, 30 km de Sorocaba, chega a sua 59° edição e destaca a realização de shows com renomados artistas do cenário musical nacional. Realizada entre os dias 15 e 23 de março, na Avenida Emílio Guazzeli, a festa estima público superior a 80 mil pessoas. Na programação deste ano, estão confirmadas as irmãs Maiara & Maraísa e o cantor Luan Pereira, que se apresentam na cidade pela primeira vez e, ainda duplas Zé Neto & Cristiano e Israel & Rodolffo que prometem shows imperdíveis.

Zé Neto & Cristiano serão responsáveis pela abertura do evento, na sexta-feira (15). A dupla levará à cidade o show referente ao quinto DVD "Escolhas", que conta com faixas como ‘Oi Balde’ e ‘Barulho do Foguete’.

No sábado (16), o cantor Luan Pereira comanda a festa. Considerado um dos principais nomes do agronejo que apresentará um repertório que já está na boca do povo, com músicas como ‘Dentro da Hilux’ e ‘Silverado’, último lançamento do artista e que já alcançou o top cinco nas tendências de músicas brasileiras no Youtube.

A segunda e última semana da Iperó Fest começa na sexta -feira (22), com a dupla Maiara & Maraísa, que apresenta o último DVD ‘Ao vivo em Portugal’ e traz sucessos como ‘Você se transformou’ e ‘Todo mundo menos você’.

A festa termina com a dupla Israel & Rodolffo, que levará à cidade sucessos do novo álbum chamado 'Let´s Bora', como: 'Seu Brilho Sumiu', gravada com a participação de Mari Fernandez; ‘Bombonzinho’, que contou com Ana Castela, e ‘Perdoou Nada’, cantada com a dupla Jorge & Mateus.