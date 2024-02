Divulgação Dupla convida o parceiro Jonas Esticado para o feat especial





A dupla Gustavo Moura e Rafael comemora a marca de 25 milhões de reproduções apenas no Youtube, do single "Digitando". A faixa compõe o DVD "Rolezão Diferente", gravado no último mês de janeiro na cidade de Fortaleza (CE), com participação de o cantor Jonas Esticado. Nesta sexta-feira (9), o trabalho será lançado nas plataformas de áudio.



Com direção assinada por Kelson Veras e produção de Rod Bala, o DVD da dupla destaca o cenário paradisíaco, pé na areia, na Praia do Futuro, localizado na capital cearense. “Estamos animados para este lançamento! A música é uma de nossas faixas favoritas do audiovisual. Depois do sucesso que tivemos com ela, decidimos convidar o Jonas Esticado para um feat, e temos certeza de que o público vai abraçar muito”, contemplam da mesma opinião os irmãos Gustavo Moura.

O DVD "Rolezão Diferente" está composto por 14 faixas, sendo 12 inéditas e 2 regravações. Além do parceiro Jonas Esticado, a dupla também Márcia Felipe e Jefferson Moraes para participação especial.