Divulgação Cantor promete colocar o trio na rua e conquistar grande destaque em Salvador





O cantor Kevi Jonny fará sua estreia no maior carnaval do mundo, no domingo, dia 11 de fevereiro, no Circuito Barra-Ondina, que agita o disputado Carnaval de Salvador. O música "chegará, chegando", a bordo de um trio elétrico sem cordas, nomeado "Pipoca do Kevi Jonny".

Com uma lista de sucessos que inclui músicas como “Te Love”, “Fica Aqui”, “Quando Seu Namorado For Eu”, “Me Usa” e muitos outros, Kevi Jonny promete levar toda sua vibração e talento para as ruas da capital soteropolitana. Os foliões terão a oportunidade única de dançar ao som de seus hits favoritos e vivenciar a emoção de estar no coração do carnaval baiano.

O trio elétrico de Kevi Jonny promete ser o ponto alto do circuito Barra-Ondina, com uma atmosfera contagiante e performances que vão fazer o público se render à magia do carnaval.